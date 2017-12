Palocci é indiciado pela Polícia Federal O ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci foi indiciado nesta terça-feira pela Polícia Federal por ter participado da violação do sigilo bancário do caseiro Francenildo dos Santos Costa, depois de ter tentado transferir a responsabilidade pelo episódio ao ex-presidente da caixa Econômica Federal Jorge Matoso. O indiciamento foi feito logo após a PF ter tomado secretamente o depoimento dele no final da tarde, por três horas, na residência oficial do Ministério da Fazenda. O ministro alegou estar com problemas cardíacos para ser ouvido em casa pelo delegado responsável pelo inquérito, Rodrigo Carneiro Gomes. Palocci continua usando a residência oficial do ministério uma semana depois de ter se afastado do cargo. "O ministro nega peremptoriamente e veementemente a quebra do sigilo. Ele não divulgou, não mostrou e não quebrou o sigilo do extrato", disse o advogado de Palocci, José Roberto Batocchio, durante uma entrevista à noite no Hotel Meliá Brasília. Contradição Orientado pelos advogados, a defesa de Palocci entrou em contradição com o depoimento do ex-presidente da Caixa Jorge Mattoso, segundo o qual o pedido para a quebra do sigilo do caseiro teria partido do próprio ministro. Palocci admitiu ter recebido o extrato, mas atribuiu a Mattoso a iniciativa inicial pela quebra do sigilo. Diante do depoimento, a assessoria da Caixa contestou a versão apresentada pelo ex-ministro, enfatizando que a ordem para a quebra do sigilo partiu de fora da instituição, assim como a divulgação do extrato. "Não há nenhuma dissonância entre a versão do Palocci e do Mattoso", tentou argumentar Batocchio. A história A história contada pelo ex-ministro à PF foi a seguinte: no dia 16 de março, ele estava em uma reunião no Palácio do Planalto com o presidente da Caixa, que deixou o encontro mais cedo, dizendo que precisava falar com Palocci sobre planos de expansão internacional da instituição. Os dois combinaram uma conversa mais tarde. À noite do mesmo dia, o presidente da Caixa foi à residência de Palocci, onde também estavam o assessor Marcelo Neto e o secretário de Direito Econômico do Ministério da Justiça, Daniel Goldberg. De acordo com Batocchio, a conversa entre os dois ocorreu a sós e durou apenas cinco minutos, durante os quais Mattoso falou do interesse em abrir uma agência no Japão e entregou o extrato do caseiro, consultando se deveria encaminhá-lo ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). O ex-ministro teria respondido que o presidente da Caixa deveria agir de acordo com a lei, mas ficou com a cópia do extrato para analisá-la. "Ele recebeu o extrato, examinou no dia seguinte e, quando se preparava para devolvê-lo, recebeu a informação de que o Coaf já tinha sido comunicado", disse Batocchio. De acordo com o advogado, o ex-ministro não mostrou o documento para mais ninguém e o teria destruído com um triturador de papel. Ele informou ainda que Palocci estava com eletrodos no peito e na cintura durante seu depoimento e que deverá ser submetido a exames cardíacos. Conversas separadas Sobre a presença de Neto e Goldberg na casa de Palocci, no mesmo dia e horário em que Matoso lá esteve, o advogado explicou que as conversas ocorreram separadamente e nada tiveram em comum. "Marcelo Neto e Goldberg estavam na casa para discutir a possibilidade de os processos de Ribeirão passarem ao Supremo Tribunal Federal (STF)", afirmou o advogado. Confrontado com outra explicação para o encontro apresentada à PF pelo secretário do Ministério da Justiça, de que Palocci teria lhe consultado sobre a possibilidade de a PF investigar o caseiro, o advogado admitiu que esse assunto também foi tratado. "Diante ad notícia de que havia um certo senador manipulando um funcionário humilde, o pedido se justificava", disse Batocchio. O advogado e seu sócio, José Roberto Leal, negaram-se a informar se haviam sido contratados pelo PT para defender Palocci. Alegaram sigilo profissional. O advogado não quis dizer se era o PT quem estava pagando a defesa do ex-ministro.