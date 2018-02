Palocci diz que trabalho na Casa Civil será mais interno O novo ministro da Casa Civil, Antônio Palocci, deu um recado logo no início da cerimônia de posse ocorrida hoje no Palácio do Planalto: seu trabalho será "mais interno". "A esta Casa Civil, cabe uma ação mais interna com objetivo de servir à presidente nas prioridades e ajuda na coordenação dos programas", disse durante discurso de posse.