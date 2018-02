Palocci diz que será econômico nas palavras O novo ministro-chefe da Casa Civil, Antônio Palocci, usou seu primeiro discurso para avisar aos jornalistas que será econômico nas palavras no novo trabalho. "Aqui, peço a compreensão especial dos amigos da imprensa. A Casa Civil, por não ser ministério fim, não deve expressar opiniões e vontades próprias", disse durante a posse ocorrida hoje no Palácio do Planalto.