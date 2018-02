Palocci destaca compromisso inequívoco de Dilma com inflação

No campo político, Palocci destacou o avanço da democracia, com a sinalização de uma reforma política. Citou brevemente no discurso de posse a "valorização do conteúdo programático dos partidos" e o combate à corrupção. A cerimônia de posse de Palocci aconteceu no fim da manhã no 4º andar do Palácio do Planalto e foi acompanhada por uma plateia enxuta, mas com nomes importantes como diversos ministros: Miriam Belchior (Planejamento), Fernando Pimentel (Desenvolvimento), Alexandre Padilha (Saúde) e Alexandre Tombini (Banco Central), entre outros. Além de uma série de empresários, como Roger Agnelli, presidente da Vale, Gerdau Johannpeter, do Grupo Gerdau, e José Luís Cutrale, presidente da Cutrale, maior fabricante de suco de laranja do País e da região de Ribeirão Preto, berço político de Palocci.