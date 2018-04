Palocci desiste de ser suplente de Marta

Com a saída do parlamentar, a vaga de suplente de Marta será indicada pelo PR, um dos partidos que integram a aliança encabeçada pelo PT de São Paulo, que no sábado lançará o senador Aloizio Mercadante candidato a governador. "O nome ainda não foi definido", disse Edinho.

Palocci ainda não definiu se será candidato à reeleição a deputado federal ou se concentrará os esforços na campanha de Dilma Rousseff (PT) à sucessão presidencial. Coordenador da campanha de Dilma, Palocci deve ter uma reunião entre amanhã e sábado como lideranças do PT na região de Ribeirão Preto (SP), sua base eleitoral, para anunciar seu futuro político.