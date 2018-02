Palocci admite que PT errou ao condenar LRF em 2000

O atual deputado federal afirmou ser contrário a modificações na legislação. "Temos que melhorar a qualidade da política (fiscal) e não mudar de legislação, já que há riscos de mudar para pior", disse. Segundo ele, existe uma série de projetos de lei no Congresso prevendo alterações na LRF e que, apesar das "boas intenções", poderiam acabar com o Tesouro Nacional.

Durante o seminário, Palocci iniciou seu discurso rebatendo afirmações do senador Alvaro Dias (PSDB-PR) feitas momentos antes, no mesmo evento, de que os verdadeiros dados relativos à dívida pública brasileira são camuflados pelo governo. "Não quero fazer debate político, mas quero dar outra versão parlamentar", afirmou Palocci.

Segundo ele, a colocação de Dias foi equivocada porque o Brasil é reconhecido internacionalmente hoje pela transparência na divulgação de seus dados. "Manipulação e camuflagem dos números fiscais do Brasil no subterrâneo do Banco Central... Fiquei procurando onde surgiu um pensamento desse tipo", disse.

Avanço institucional

Para o deputado, a conquista obtida pelo País não deve ser atribuída apenas ao atual governo, mas deve ser vista como consequência de um avanço institucional. "O Poder Judiciário também avançou, mas quando falam dos subterrâneos do Banco Central... Quando fui ao subterrâneo do Banco Central só vi pinturas de grande valor", brincou.

Palocci afirmou que fez questão de apresentar seu ponto de vista porque os dois palestrantes são provenientes do Congresso. "Se não (falar), pode parecer que o Parlamento tem uma visão meio estranha", disse. "As mudanças vieram desse Parlamento", continuou. Para Palocci, assim como a entrada em vigor da LRF, os acordos de dívidas com o Estados foram instrumentos muito importantes para o Brasil. "Além disso, a adoção de critérios de transparências, que foram acentuados com a lei."