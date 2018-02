Palocci admite apoiar Ciro como candidato ao governo de SP

O deputado federal Antonio Palocci (PT-SP), um dos nomes mais cotados do PT para disputar o governo de São Paulo, admitiu publicamente a possibilidade de que o partido apoie o deputado Ciro Gomes (PSB-SP) se ele decidir concorrer à sucessão estadual. "Ciro é um grande companheiro nosso, e se por alguma razão ele decidir desenvolver atividade aqui em São Paulo, vai ter em nós todo o companheirismo que merece. Mas ainda está muito cedo para discutir o assunto da candidatura", afirmou, ao participar do debate "Pré-sal e desenvolvimento sustentável: riscos e oportunidades para os brasileiros", organizado pelo Instituto Ethos, em São Paulo.

A candidatura de Ciro ao governo de São Paulo é defendida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas não é bem vista por membros do PT no Estado. Embora reafirme sua disposição para se candidatar à Presidência da República em 2010, Ciro transferiu o domicílio eleitoral para São Paulo no início do mês. A ex-prefeita Marta Suplicy, uma das principais lideranças do PT no Estado, reagiu de forma imediata e afirmou que "Ciro não tem a ver com São Paulo". Mais recentemente, depois que Lula enquadrou os petistas, os petistas mudaram o tom e passaram a admitir a possibilidade de apoiar Ciro. "Essa discussão está muito pré, no caso não sal", brincou Palocci, que acabava de deixar um debate sobre pré-sal.