Palmeirense, Serra abraça corintiano em shopping center O candidato a prefeito de São Paulo José Serra (PSDB) aproveitou o feriado paulistano nesta segunda para fazer uma caminhada pelos corredores do Shopping Aricanduva, na zona leste da capital, onde chegou às 16 horas. Entre fotos com frequentadores do centro comercial e beijos em crianças, ele fez uma parada em um café, onde pediu fatia de bolo de laranja e xícara pequena de chocolate. Em busca de votos, abraçou até um corintiano, Denis de Oliveira, 19 anos, com quem tirou foto. Mas, palmeirense apaixonado, Serra fez um pedido. "Só tiro foto com você se for assim", disse o tucano, cobrindo com a mão o emblema do Corinthians na camiseta de Denis.