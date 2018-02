Palco desaba e fere governador em exercício de SC

A assessoria do município informou que Mello foi medicado com anti-inflamatórios e está em repouso. A expectativa era que ele retornasse ainda hoje para Florianópolis, onde será submetido a mais exames. Titon teve escoriações leves no braço e Mantovani sofreu apenas arranhões. Ainda não há informações sobre as causas do acidente. O palco era de responsabilidade da Igreja Católica, que organizou o evento.

O palco tinha dois metros de altura e acompanhavam a celebração cerca de 50 mil fiéis, que voltavam de tradicional procissão em homenagem à santa, segundo a assessoria. Entre os acidentados estão o deputado estadual Romildo Titon (PMDB) e o secretário de Desenvolvimento Regional, Alcides Mantovani.

A assessoria de imprensa do governador informou que os compromissos de hoje foram cancelados por orientações médica. Jorginho Mello tinha agenda no Vale do Itajaí, em Brusque e em Blumenau. Ele assumiu provisoriamente o governo de Santa Catarina na sexta-feira, em virtude de compromissos no exterior do governador Luiz Henrique da Silveira (PMDB) e do vice, Leonel Pavan (PSDB). A previsão é de que Mello fique no cargo até a segunda-feira da semana que vem.