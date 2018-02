Palanque duplo de Gabeira no Rio gera desconforto Mesmo depois de formalizar a aliança que dará sustentação à candidatura do deputado federal Fernando Gabeira (PV-RJ) ao governo do Rio de Janeiro, o desencontro de lideranças e a ameaça de crise continuam pairando sobre os partidos que formam a coligação. A direção nacional do PV não gostou das manifestações - feitas logo após a reunião que sacramentou o acordo na segunda-feira - de que o candidato do PSDB à Presidência, José Serra, seria recebido por Gabeira em seus compromissos no Estado. O partido é taxativo ao afirmar que ele só vai apoiar a candidatura da senadora Marina Silva (PV) à sucessão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.