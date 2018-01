Palácio dos Bandeirantes não é casa tucana, diz Lula Depois de pisar pela primeira vez no Palácio dos Bandeirantes após a sua eleição, o presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva lançou uma provocação aos tucanos, em especial ao adversário Geraldo Alckmin, que comandou o governo paulista até o final de março. "Isso aqui (o palácio) não é uma casa tucana, é uma casa do povo de São Paulo, pois existia muito antes (da fundação) do PSDB e também do PT", ironizou. Lula esteve no Palácio dos Bandeirantes a convite do governador Cláudio Lembo (PFL), para a assinatura de convênios com 18 municípios paulistas, para a urbanização de favelas e construção de casas. O presidente da República voltou a falar das relações de amizade que mantém com Lembo, desde 1978. "Dois seres humanos podem conviver com ideologia, religião e clube de futebol diferentes, pois quando se trata de coisas institucionais, a pequenez tem de ser deixada de lado. Durante todo este período, minha relação com Lembo tem sido historicamente civilizada", afirmou. No final do discurso de cerca de 15 minutos que fez na cerimônia, Lula disse que hoje era um dia importante, porque seria muito ruim terminar seu mandato sem visitar Cláudio Lembo no Palácio dos Bandeirantes. E aproveitou a oportunidade convidar o governador paulista a visitá-lo no Palácio do Planalto, em Brasília. Ainda nos elogios, Lula disse: "dois seres (ele e Lembo) de berço e de concepções ideológicas diferentes podem ser amigos e conviver na adversidade. Este é um símbolo que os democratas de nosso País não podem esquecer". O governador Cláudio Lembo, que discursou antes de Lula na cerimônia, também elogiou bastante o presidente da República. Na avaliação de Lembo, Lula demonstrou carinho por São Paulo ao participar do evento no Palácio dos Bandeirantes. "Hoje é um dia significativo para o povo brasileiro, porque mostra a união de pessoas de partidos diferentes em prol da sociedade brasileira". No breve discurso, Lembo ainda disse: "É uma grande alegria receber meu grande amigo Lula na casa dos paulistas, sede do governo do Estado." O evento de hoje teve uma platéia basicamente petista. Uma pessoa próxima ao governo e que não quis se identificar brincou: "O governador abriu as portas do Palácio dos Bandeirantes para uma festa petista." Estiveram presentes, entre outros, o candidato do PT ao governo de São Paulo, senador Aloizio Mercadante, o senador Eduardo Suplicy, o deputado federal João Paulo Cunha, o prefeito de Guarulhos, Elói Pietá, entre outros parlamentares federais e estaduais do PT. O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (PFL), e o presidente da Assembléia Legislativa, Rodrigo Garcia (PFL) também estiveram presentes.