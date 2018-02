Palácio do Planalto será entregue reformado na 2ª feira

Apesar de as obras, oficialmente, serem entregues na segunda, o presidente Lula deverá demorar a se mudar. A ideia inicial é que a mudança do seu gabinete seja feita no período em que Lula estiver em seu périplo na África, a partir do dia 4 de julho, de forma que, em 12 de julho, quando retornar ao Brasil, possa chegar e já se instalar no novo gabinete. Até lá, todas as outras secretarias e ministérios que continuarão a funcionar na sede do Planalto serão transferidos.

O presidente já havia avisado que só quer se mudar para lá quando tudo estiver em pleno funcionamento. Até lá, a sede do governo continuará a funcionar no Centro Cultural do Banco do Brasil, como está há mais de um ano. Até agora, segundo o governo, foram gastos R$ 96 milhões com as obras de reforma do Planalto.