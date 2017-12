Palácio da Alvorada é reaberto ao público Depois de mais de três anos, o Palácio da Alvorada volta a ser aberto à visitação pública. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Marisa Letícia recebem hoje, por volta de 15 horas, um grupo de 50 estudantes de uma escola pública da cidade de Ceilândia. O palácio será aberto para estudantes sempre às terças-feiras. No caso das escolas, as visitas devem ser marcadas com antecedência. O público em geral poderá visitar o Alvorada às quartas-feiras, no período da tarde. As visitas terão duração média de 40 minutos, em grupos de 25 pessoas. A entrada será por ordem de chegada.