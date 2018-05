Países vão firmar parceria para o setor de imigração A imigração receberá atenção especial na visita do presidente Nicolas Sarkozy. Prova disso é a inclusão do ministro da Imigração, da Integração e da Identidade Nacional, Eric Besson, na comitiva. Ele vai a Brasília assinar acordo de cooperação mútua na área. O documento incluirá a criação de um Centro de Cooperação Policial na fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa, que será atuante quando da inauguração da ponte sobre o Rio Oiapoque, cuja construção foi acertada no primeiro encontro entre os dois chefes de Estado.