'País vive dias sombrios', diz João Paulo sobre punição

O deputado comparou o mensalão com o escândalo dos fiscais que desviavam Imposto Sobre Serviços (ISS), em São Paulo. Afirmou que a Procuradoria-Geral da República apontou desvios de R$ 141 milhões no mensalão e só o escândalo dos fiscais da prefeitura de São Paulo contabilizou desvios de R$ 500 milhões. Mas, segundo ele, no caso do mensalão, não houve desvio de dinheiro público. "A Visanet é privada e dizem que é dinheiro público; os empréstimos do PT foram comprovados pelo Banco Central e dizem que é desvio de dinheiro público".

Para João Paulo, o País vive "tempos sombrios". "Daqui a 40, 50 anos, quando os historiadores se debruçarem sobre os registros desse caso em jornais e TVs, vão ver um Brasil. Mas se olharem a vida do povo, vão ver outro. Esse País que a elite registrou, por intermédio da mídia, é o País do ponto de vista deles. Não é o País do povo". Para João Paulo, a elite usa a mídia contra o PT. "O projeto da elite não é o projeto do povo".

Na quarta-feira, em discurso na Câmara, João Paulo disse que não vai renunciar ao mandato. Na ocasião, ele apresentou uma revista na qual faz a própria defesa. Nesta quinta-feira, durante o ato de desagravo, no 5º Congresso do PT, ele distribuiu mais alguns exemplares da revista. "O Brasil vive dias sombrios", afirmou ele, único a usar camiseta vermelha. Os parentes de outros condenados estavam de roupa branca, segundo eles, em solidariedade aos presos, que só podem usar essa cor.

O ex-presidente da Câmara também criticou o tratamento diferenciado aos réus do processo do mensalão mineiro, que terão o direito a julgamento em duas instâncias, o que eles não tiveram. João Paulo criticou ainda a oposição por dizer que o mensalão é o maior escândalo político do Brasil. "Maior escândalo de que? Eu já li que foi o maior escândalo político. Foi maior que a ditadura militar? Foi maior que o Estado Novo? Foi maior do que a escravidão? Foi maior do que deixar as mulheres sem votar até 1932? Foi maior do que deixar os analfabetos sem votar até 1989? Foi maior do que deixar o índice de analfabetismo que temos até hoje? Foi o maior escândalo político?"