País tem novas eleições em sete municípios

Sete municípios fizeram ontem novas eleições para escolher os seus prefeitos. Os 69.471 eleitores de quatro cidades do Maranhão, uma de Roraima, uma do Rio Grande do Norte e uma de Santa Catarina voltaram ontem às urnas depois de a Justiça Eleitoral haver cassado os candidatos eleitos em outubro de 2008. Não houve incidentes em nenhuma dessas cidades. Quinze municípios ainda continuam sem prefeito no País. Em Bacabeira (MA), com 9.182 eleitores, foi eleito José Venâncio Corrêa Filho (DEM), com 83,91% dos votos válidos. Nos outros três municípios do Estado - Amarante do Maranhão, Centro Novo do Maranhão e Vila Nova dos Martírios -, o governo federal enviou tropas do Exército para garantir a segurança dos eleitores e da votação. Em Amarante do Maranhão, Adriana Kamada Ribeiro (PV) foi eleita com 59,6% dos votos válidos. Arnóbio Rodrigues dos Santos (PDT) venceu em Centro Novo, com 53,36% dos votos, e Wellington Moreira de Sousa Pinto (PR), em Vila Nova dos Martírios, com 50,12% dos votos válidos. Em Patu, no Rio Grande do Norte, Evilásia Gildênia de Oliveira (PSB) venceu com 52,14% dos votos válidos. Ela é esposa de Ednardo Moura, que teve o registro cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) depois de vencer as eleições de 5 de outubro passado. Patu tem 7.875 eleitores. A 173 quilômetros de Florianopólis, Braço Norte (SC) elegeu ontem Evanisio Uliano. O candidato do PP obteve 51,71% dos votos válidos. Dos 20.175 eleitores aptos a votar, 18.143 compareceram e 10,18% se abstiveram. Houve 189 votos em branco e 204 foram anulados. Em Amajari (RR), foi eleito prefeito ontem Paulo Rodrigues Wanderley (PSDB), com 54% dos votos válidos. Amajari tem 4.121 eleitores.