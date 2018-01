País tem força para enfrentar os EUA, diz David Miranda No Rio, o estudante David Miranda, companheiro do jornalista Glenn Greenwald, que revelou em reportagens informações sigilosas, passadas por Edward Snowden, sobre espionagem de governos, empresas e cidadãos feita pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, disse estar confiante quanto à concessão do asilo político a Snowden pelo governo brasileiro.