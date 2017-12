País sofre grande perda com morte de ACM, diz líder do PSDB

O deputado Antonio Carlos Pannunzio, líder da bancada do PSDB na Câmara, lamentou em nota emitida nesta sexta-feira, 20, a morte do senador Antonio Carlos Magalhães e avaliou que o País sofreu uma grande perda. Para o parlamentar, ACM "foi um dos políticos da sua geração que mais marcou presença e posição no cenário nacional". Veja também: Morre o senador Antonio Carlos Magalhães No vídeo mais acessado no YouTube, ACM defende ditadura Frases do senador Site oficial do senador Galeria de Fotos ACM visita o Estado de S. Paulo Pannunzio considera, segundo o texto, que o senador criou um estilo absolutamente próprio de fazer política, que consistia em defender firmemente aquilo que acreditava. O deputado salientou que ele e ACM divergiam quanto a concepções e linhas ideológicas, mas isso não o impede de reconhecê-lo como um grande líder, "dono de uma personalidade forte, muito respeitado e bastante querido no Estado que governou".