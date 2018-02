'País saiu de um coma de 30 anos' , diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o Brasil "nunca esteve tão arrumado como está agora". Ele comparou o País a um paciente que esteve em coma por 30 anos, acordou, e está fazendo ginástica na Avenida Atlântica, em Copacabana, no Rio de Janeiro. De acordo com o presidente, ele próprio, os bancos, o Congresso Nacional e as instituições em geral precisam se convencer da nova situação do Brasil e não tratá-lo mais com "antibiótico", apenas com "vitamina C". "A vitamina C é o que a gente está fazendo aqui, pegando as pessoas que precisam de empréstimo para progredir e dizendo ''olha, não vai faltar dinheiro para vocês''", disse Lula na solenidade em que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) assinou contratos para destinar R$ 16,4 milhões a 24 cooperativas de catadores de material reciclável. Ele louvou os catadores de lixo e mencionou dados como o de que cada latinha reciclada economiza energia equivalente a três horas de televisão ligada. Lula fez um discurso por um Brasil mais igualitário. Ele também disse que "certamente, eu poderia citar aqui três ou quatro grandes empresários que precisam menos do governo do que uma mulher que vai catar aquela sujeira que não foi ela que fez, mas que outros fizeram". Lula disse ao presidente do BNDES, Luciano Coutinho, em referência aos catadores de lixo, que "os clientes que estão hoje aqui no banco não são os mais tradicionais que o banco tem, mas certamente darão menos dor de cabeça que os clientes que vocês tem".