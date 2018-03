País quer pagar ONU para repatriar US$ 3 bi bloqueados

"A gente quer ser o primeiro país a fazer isso para que a ONU se torne um agente de convencimento e o dinheiro volte mais rápido ao Brasil", afirma. Porém, a primeira tarefa dele é nomear um chefe para o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), órgão que permaneceu acéfalo por dois anos na gestão de Romeu Tuma Júnior, que foi exonerado na sequência de uma série de reportagens do jornal O Estado de S. Paulo, em maio e junho, que revelou seu envolvimento com Li Kwok Kwen, conhecido como Paulo Li - suspeito de integrar a máfia chinesa que foi preso pela Polícia Federal (PF) em São Paulo.

O secretário diz que a dificuldade em repatriar o montante está no fato de que nenhum país "gosta de mandar de volta o dinheiro que está lá". "O dinheiro está bloqueado, mas está rendendo, está num banco, pode ser emprestado para fomentar o crédito. Ninguém quer perdê-lo." Para contornar a situação, Abramovay defende que parte do dinheiro que volte para o Brasil seja doado para a cooperação técnica internacional. "As convenções sobre combate ao crime organizado já preveem que o país deposite uma parte do dinheiro recuperado para essa cooperação técnica, só que ninguém faz isso", conta. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.