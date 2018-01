País protesta contra retenção de brasileiro em Londres O governo brasileiro classificou neste domingo como "medida injustificável" a retenção do companheiro do jornalista Glenn Greenwald, o brasileiro David Miranda, por 9 horas, no aeroporto de Heathrow, em Londres. Miranda foi retido e mantido incomunicável neste domingo, com base na legislação britânica de combate ao terrorismo. Greenwald, jornalista do The Guardian, publicou informações sobre o sistema de espionagem eletrônica dos Estados Unidos.