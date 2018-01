País poderá ampliar exploração de jazidas, afirma pesquisador

Hoje, a maior área do pré-sal se situa justamente no limite das 200 milhas, mas uma fração está em águas internacionais. Caso a plataforma seja ampliada, essas áreas serão incorporadas.

Nas águas mais profundas, segundo ele, há também outras jazidas minerais e recursos da biodiversidade com potencial biotecnológico e econômico. "Ainda não há capacidade técnica para explorar jazidas nessas áreas porque o custo é muito alto. Mas muitos países já fazem prospecção e reservam áreas. Quando as fontes terrestres se esgotarem, será viável explorar no mar." / F. C.