País não se ajoelhou na crise como fazia, diz Dilma

Em seu pronunciamento na convenção nacional do PT, Dilma disse que no passado o Brasil se defendia de crises econômicas de uma forma "perversa" - com medidas de austeridade, como aumento dos juros e arrocho salarial -, enquanto que na atual o País soube defender o emprego e o salário do trabalhador. "Eles alienavam o nosso futuro", concluiu a presidente.

A convenção nacional do PT, que ocorre neste momento em Brasília, oficializou a indicação do nome de Dilma para disputar um segundo mandato como presidente da República.