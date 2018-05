País está pronto para governo de uma mulher, diz Marina "O Brasil está pronto para ter a primeira mulher na Presidência da República", afirmou hoje a senadora Marina Silva, em sua primeira entrevista coletiva após a convenção do Partido Verde (PV) que definiu sua candidatura à Presidência. Durante a coletiva, Marina lamentou não ter conseguido uma aliança com o PSOL e disse que dificilmente o partido fechará acordo com outros partidos na chapa presidencial. "No projeto nacional, nossa aliança é com o povo, não temos coligação com nenhum partido. Nos Estados, há algumas especificidades. No Acre, por exemplo, nós apoiamos o senador Tião Viana, candidato ao governo pelo PT", afirmou a senadora.