País está ´cansado da retórica vazia´ do MST, diz ministro O ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel, disse nesta quinta-feira que a sociedade brasileira está ficando ?cansada da retórica vazia? do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST). Ao comentar nota divulgada pelo MST, que justifica a mobilização do movimento no chamado ´abril vermelho´, o ministro afirmou que não há um ?diálogo franco? entre o governo e os sem-terra. ?Não só eu, mas toda a sociedade brasileira está ficando um pouco cansada dessa retórica vazia, que sempre vira as costas para a realidade, para justificar os seus atos. Todo mundo sabe, isso está em todo os documentos, em todos os balanços, que o governo federal, nos últimos quatro anos, investiu como nunca tanto em reforma agrária quanto em agricultura familiar?, disse em entrevista à Agência Brasil. ?Isso é um fato da vida, as pessoas não podem dizer que isso não aconteceu. Elas podem pedir mais, isso é justo e compreensível. Mas não pode dizer que não foi feito nada. Isso é retórica e retórica vazia para justificar ações políticas que são, às vezes, inexplicáveis?, completou. Na nota divulgada, o MST afirma que ?nos últimos anos, pouco ou nada foi feito para uma verdadeira reforma agrária". O ministro destacou os investimentos durante o primeiro mandato do governo Lula na área da reforma agrária. ?Onde foram parar então os R$ 4 bilhões que o governo investiu em compra de terra, e os recursos em educação, os recursos em construção de estrada, e o Luz para Todos e a assistência técnica que hoje atingem 80% dos municípios? Isso é nada ou isso é alguma coisa importante? Senão a gente não consegue conversar com seriedade. Isso que me parece o grande problema, que eu acho que a sociedade está cansando da retórica vazia, da impossibilidade de um diálogo franco que tenha em conta os dados da realidade?. Cassel reconheceu que o agronegócio recebeu investimentos, mas destacou que foi investido bastante na agricultura familiar. ?Talvez um dos méritos do primeiro governo Lula foi experimentar isso. Experimentar possibilidade de dois padrões de produção no campo conviverem ao mesmo tempo. O governo investiu e investiu muito no agronegócio, a chamada agricultura patronal, que respondeu com muita qualidade, gerou excedente de produção, gerou reservas, foi muito importante. O governo investiu muito na agricultura familiar, que respondeu também com enorme qualidade, enorme vitalidade?, disse. Na nota, o MST afirma ainda que o modelo agroexportador recebe ?vultosos? investimentos em crédito dos bancos públicos e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e não paga ?quase nada? em impostos, graças à Lei Kandir. ?É um benefício que nenhum trabalhador, agricultor, comerciante ou industrial tem no País: recebe muito dinheiro, paga poucos impostos e não tem nenhum compromisso social ou com o desenvolvimento. É um benefício dado apenas para as grandes empresas nacionais e estrangeiras?, destaca o MST.