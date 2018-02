País é eleito membro interino do Conselho de Segurança O Brasil foi eleito hoje para uma vaga de membro temporário do Conselho de Segurança (CS) das Nações Unidas, segundo agências internacionais. O País assume uma cadeira no órgão a partir de janeiro, com mandato de dois anos. Também foram apontados pela Assembleia-Geral para as vagas temporárias Nigéria, Bósnia, Líbano e Gabão. Nenhum dos cinco países tinha concorrentes regionais na disputa pelos postos.