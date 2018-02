País defendeu emprego e salário na crise, diz Dilma

Dilma também destacou o fortalecimento da Petrobras e o descobrimento do pré-sal como conquistas dos governos petistas e disse ainda que ela não foi eleita para "mendigar" dinheiro ao Fundo Monetário Internacional (FMI). "Eu não preciso". Também como marcas do seu governo, Dilma citou a manutenção da política de valorização do salário mínimo e a criação de empregos mesmo no período da crise. "A crise devorou 60 milhões de empregos no mundo enquanto que aqui criamos 11 milhões de postos".

Ressaltando que o País precisa entrar num novo ciclo histórico de mudanças, a presidente disse que ainda é preciso fazer "muito mais". "O povo quer mais e merece mais e melhor". E argumentou que antes , o "Brasil se defendia da crise de uma forma perversa".