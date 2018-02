País dá refúgio a 118 bolivianos envolvidos em conflitos O Conselho Nacional para os Refugiados (Conare) concedeu refúgio para 118 bolivianos que se envolveram em conflitos no Departamento (Estado) de Pando em setembro de 2008, entre oposicionistas e governistas. Os bolivianos estão nas cidades de Epitaciolância e Brasiléia, no Acre. Por unanimidade, os conselheiros do Conare entenderam haver fundado temor de perseguição política e por isso decidiram reconhecer o status de refugiado.