Paim diz não se intimidar por ameaça de neonazistas

Reeleito senador, o petista disse que não é a primeira vez que recebe esse tipo de ameaças, segundo ele, patrocinadas por pessoas contrárias à defesa que faz de setores discriminados do País. O senador afirma, em nota divulgada no final da tarde de hoje, que considera "inadmissível" a existência de atitudes de cunho nazista.

"Se eles pensam que com esse movimento vão calar a minha voz no Congresso, estão enganados", afirma. "Pelo contrário, continuarei a minha luta para que todos os preconceitos e discriminações sejam eliminados em nosso País", diz o parlamentar.

Para discutir a manifestação pró-nazista, Paulo Paim marcou para o dia 19, véspera do Dia Nacional da Consciência Negra, uma audiência pública no Senado. Serão convidados representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), entre outras entidades.