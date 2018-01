Pai de Cássia vai contestar guarda de Chicão O advogado Ricardo Azevedo Leitão, que defende o pai de Cássia Eller, Altair Eller, disse que em até dez dias vai entrar com um pedido de impugnação no processo que concedeu a guarda provisória do neto Chicão à companheira de Cássia, Maria Eugênia Vieira Martins. Altair resolveu lutar pela tutela do menino, pois Eugênia o estaria proibindo de ver o neto, declarou o advogado. Em seu depoimento - não divulgado pela polícia -, o pai de Cássia Eller disse que sempre teve um diálogo aberto com Eugênia, mas que após a morte da filha ela não atende mais suas ligações. "Ele se sente impotente", disse o advogado. Segundo Leitão, em depoimento de mais de três horas ao delegado Antônio Carlos Calazans, da 10.ª Delegacia Policial (Botafogo), o militar reformado fez declarações "contundentes e esclarecedoras", com "detalhes aterradores", sobre o consumo de drogas no apartamento em que Cássia vivia com a companheira. Drogas - O advogado afirmou que, em nenhum momento, Altair afirmou ter conhecimento se Eugênia consome drogas. "Mas elas moravam na mesma residência. Queremos saber sobre isso". O militar, que após o depoimento não deu declarações à imprensa, já havia dito ao Estado, na semana passada, que desconfiava que Eugênia acompanhava Cássia no uso de cocaína - vício que a roqueira admitiu em diversas entrevistas. "Elas estavam sempre juntas. Se rolava com Cássia, possivelmente rolava com a Eugênia", afirmou Eller. Leitão descarta a possibilidade de solicitar um exame toxicológico de Eugênia, porque, segundo ele, pela lei, isso não é possível. "Se ela quiser fazer por conta própria já é outra história", disse. Guarda - O advogado de Eugênia, Marcos Campuzano, acredita que "a conduta de Eugênia já foi mais do que atestada pela sociedade inteira. Fazer exame toxicológico nela é uma fantasia. Ela não tem do que se defender. Se ele (Altair) está a acusando, tem que provar", retrucou Campuzano. Na semana passada, Eller disse ao Estado que "estava triste com Eugênia", mas que entendia porque ela ficara magoada com ele - referindo-se às entrevistas em que o militar declarou querer brigar pela guarda de Chicão e também pela administração dos bens deixados por Cássia. O pai da artista voltou atrás logo em seguida. "Eu demorei para tomar esta decisão. Desde quando minha filha faleceu eu busco contatos com a Maria Eugênia e ela, de maneira nenhuma, quis me receber. Eu vou buscar pelo lado jurídico, que eu acredito que me favorece." Segundo Leitão, Eller, no entanto, enalteceu a "grandeza do relacionamento entre Cássia e Eugênia" em seu relato à polícia. Incerteza - Diretor do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o advogado Paulo Lins e Silva informou que, quando a Justiça concede a alguém a guarda de um menor, qualquer fato desabonador que ocorra após a decisão judicial pode fazer com que o guardião perca o direito de criar a criança. Lins e Silva disse, no entanto, que não acredita que Chicão será tirado de Eugênia - com quem convive desde que nasceu. "A guarda pode ser revista a qualquer momento, mas os mais elevados interesses do menor são o que a Justiça leva em consideração."