Pai de Cássia Eller será convocado para depor O coordenador de Operações Especiais da Polícia Civil do Rio, delegado Marcos Reimão, afirmou hoje que o pai de Cássia Eller, o sargento reformado do Exército Altair Eller, será convocado a depor na 10ª Delegacia de Polícia, em Botafogo, na zona sul, onde transcorre o inquérito sobre a morte da cantora, há oito dias. O militar será chamado a esclarecer declarações que lhe foram atribuídas, segundo as quais teria levantado a hipótese de homicídio para explicar a morte da filha, que estaria envolvida no que chamou de "triangulação amorosa". Em entrevista à revista Isto É, Altair Eller teria argumentado que a morte da filha poderia ter sido provocada por uma relação amorosa tumultuada, envolvendo, além de Cássia, sua companheira Maria Eugênia Vieira Martins e a percussionista Elaine Moreira, conhecida pelo apelido de Lan Lan. Para explicar a morte da cantora, a Polícia, até agora, investiga as possibilidades de overdose de drogas, suicídio, erro médico e morte natural. Reimão disse ainda que orientou o delegado responsável pelo caso, Gláucio de Souza Santos, a guardar todos os recortes de jornais e revistas sobre as circunstâncias da morte de Cássia, para confrontar com os depoimentos de seus familiares e amigos. A previsão é a de que na quinta-feira aconteçam os depoimentos dos médicos que atenderam a cantora na Clínica Santa Maria, onde ela morreu, e de Lan Lan. O policial disse que os familiares terão mais tempo até que sejam chamados a prestar depoimento. Reação - O advogado de Lan Lan, Artur Lavigne, afirmou que sua cliente, que viajou para a Bahia após a morte da cantora, não ficou aborrecida com as declarações de Altair Eller. "Lan Lan entende a dor do pai, disse que tem excelente relacionamento com Eugênia, mas negou o tal triângulo amoroso. Isso não existe", disse ele. Lavigne contestou a versão segundo a qual Cássia brigou por duas vezes com Eugênia, antes de morrer. Segundo ele, sua cliente confirmou porém, que a cantora teve acessos de raiva, durante os quais quebrou móveis e telefones, nos dias que antecederam sua morte. O advogado não soube informar o motivo dos acessos de fúria da cantora. O advogado ainda contou que, em conversas com Lan Lan, a percussionista de Cássia revelou a preferência da cantora pelo isolamento, sempre que decidia beber. "Ela me falou que os amigos tentavam afastar Cássia da bebida. Por isso, a cantora pode ter preferido manter todos afastados dela na madrugada de sexta para sábado", disse o advogado. Lan Lan disse a Lavigne que Cássia há muito não tomava nenhum tipo de droga. Ao se encontrar com a cantora, na manhã de sábado, a percussionista perguntou à amiga se tinha voltado a fazer uso de drogas. Cássia negou. Em seguida, levada à clínica por Lan Lan e pela outra percussionista da banda, Thamyma Brasil, a artista faleceu, depois de três paradas cardíacas, às 19h05.