Pai de Cássia Eller não lutará pela guarda do neto O pai da cantora Cássia Eller, morta no dia 29 do mês passado, Altair Eller, de 66 anos, negou que pretende lutar na Justiça pela guarda do neto, Francisco Ribeiro Eller, de 8 anos, que era tratado por Cássia como ?Chicão?. Primeiro sargento reformado do Exército, Altair Eller disse que sempre aceitou com tranqüilidade a opção sexual da filha, que vivia há 14 anos com Maria Eugênia Vieira dos Santos. Ao contrário do que está na edição desta semana da revista ?Isto é?, ele afirmou achar melhor o neto ficar com a companheira de Cássia. E ?se for para o bem do garoto?, ele até aceitaria morar com eles no Rio de Janeiro. ?Para dar uma força?, comentou. Casado pela segunda vez, com Lucileide, de 31 anos, com quem tem um filho Tiago, de 2, Altair Eller mora em Fortaleza num apartamento simples, no bairro Maraponga. O imóvel é avaliado em R$ 22 mil. Na parede da sala, uma foto da filha famosa. O imóvel foi financiado em 15 anos. Estava com as prestações atrasadas, mas foi recentemente quitado pela cantora, que também custeou uma operação a qual foi submetido recentemente no Rio. ?Nunca pedi nada a ela?, afirmou, rebatendo as suspeitas levantadas por Maria Eugênia, divulgadas hoje pelo Globo On Line de que ele estaria querendo denegrir a imagem dela motivado por ?interesses financeiros?. Quanto às circunstâncias em torno da morte da cantora, Altair Eller nega ter levantado a possibilidade de homicídio. ?É uma palavra muito forte?, comentou. Ele reafirmou, no entanto, suas suspeitas acerca de um triângulo amoroso entre Cássia, Maria Eugênia e a percussionista de sua banda, Elaine Moreira, a Lan Lan. Ele teria inclusive chegado a comentar indiretamente com Maria Eugênia sobre assunto. ?Perguntei se ela (Maria Eugênia) não se importava com o fato da Cássia se envolver com outras pessoas. E ela me respondeu que não. Eu achava que era uma relação aberta?, disse Altair.