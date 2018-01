Pai de Cássia Eller depõe na polícia do Rio O pai de Cássia Eller, o militar reformado Altair Eller, está depondo desde às 14 horas de hoje na 10ª Delegacia Policial (Botafogo), onde estão sendo investigadas as circunstâncias da morte da cantora. Altair chegou sem dar declarações à imprensa, mas seu advogado, Ricardo Leitão, disse que ele fará declarações bombásticas sobre o relacionamento de sua filha e de Maria Eugênia Vieira Martins, com quem Cássia viveu nos últimos 14 anos. O pai da cantora desistiu, recentemente, de abrir mão da guarda do neto Chicão em favor da companheira de Cássia.