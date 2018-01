Pai de Cássia Eller denuncia supostos traficantes A polícia já possui nomes de pessoas que seriam fornecedores de drogas para a cantora Cássia Eller, assim como outras que as consumiriam em sua companhia. As informações foram passadas pelo pai da cantora, Altair Eller, na semana passada, e divulgadas por seu advogado, Ricardo Azevedo Leitão. O delegado Antônio Carlos Calazans ouviu o angiologista Raimundo Luiz Senra Barros, que foi chamado à Casa de Saúde Santa Maria para tratar de uma isquemia no braço de Cássia, horas antes de ela morrer. Ele disse não acreditar que o problema tenha sido causado por ingestão de drogas. Segundo Leitão, o pai viu Cássia fazendo uso de entorpecente na frente do filho Chicão, de oito anos, junto a várias pessoas, no período em que esteve hospedado em sua casa, no ano passado. Altair Eller, que mora em Fortaleza, ficou por três meses no Rio para se recuperar de uma cirurgia. Leitão recusou-se a informar qual droga teria sido consumida. O delegado Calazans não confirmou se recebeu a informação, alegando que o inquérito que apura as circustâncias da morte da cantora é sigiloso. Em entrevistas, Eugênia já negou ser usuária de drogas e acusou Altair Eller de estar interessado apenas no dinheiro da cantora, já que ele vive em extrema dificuldade financeira. Segundo o advogado de Eugênia, Marcos Campuzano, a companheira de Cássia está magoada com as declarações de Altair Eller, que quer a guarda do neto. "Ele não está pensando no bem-estar do menino", afirmou Campuzano. Na sexta-feira, Eller deve entrar com pedido de impugnação da guarda provisória de Chicão, concedida a Eugênia pelo juiz da 1ª Vara da Infância e Juventude, Leonardo de Castro Gomes. Leitão disse que a peça, de 62 laudas, está "muito bem embasada". "O juiz se equivocou e discuto isso no pedido", afirmou o advogado. Já Campuzano acredita que a Justiça decidirá dar a tutela definitiva do menino a sua cliente. "Acho que o juiz é muito sensato e vai avaliar a questão sob ponto de vista de tutela. O inquérito criminal é para apurar a morte da Cássia, e não a vida da Eugênia. Uma ação é criminal, a outra é cível, não tem nada a ver uma coisa com a outra." Amanhã, o deputado estadual Chico Alencar (PT) pretende entregar ao juiz um abaixo-assinado de artistas e políticos favoráveis à concessão da guarda à companheira da roqueira. Depoimento O angiologista Raimundo Barros disse à polícia não poder afirmar se Cássia consumiu drogas antes de morrer. Ele chegou à clínica por volta das 17 horas, entre a segunda e a terceira das paradas cardíacas sofridas pela cantora, e verificou um quadro de isquemia (entupimento da artéria) grave na mão e no antebraço esquerdos. Segundo o médico, a isquemia foi causada pela arritmia cardíaca apresentada por Cássia. "Uma obstrução arterial pode ser causada por droga, mas não havia sinais de consumo. A hipótese de droga num caso de isquemia é a mais remota", explicou. A polícia ouviu mais de 20 testemunhas no inquérito, entre médicos, porteiros e amigos de Cássia. A investigação deverá ser concluída até o dia 2 de março. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) que vai apontar a causa mortis da cantora está previsto para sair sexta-feira.