Pai de Cássia deve brigar pela guarda de Chicão O pai de Cássia Eller, Altair Eller, em entrevista exclusiva à Amaury Júnior, afirmou que vai lutar na Justiça pela guarda do neto. A entrevista inteira irá ao ar nesta terça-feira à noite. ?Eu demorei para tomar esta decisão. Desde quando minha filha faleceu eu busco contatos com a Maria Eugênia e ela, de maneira alguma, quis me receber. Eu vou buscar pelo lado jurídico, que eu acredito que me favorece?, disse Altair.