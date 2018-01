Pai de Cássia conheceu neto em 2001 A irmã de Cássia Eller, Carla Eller, em entrevista concedida ao programa Cidade Alerta da TV Record, afirmou que a família não está de acordo com nenhuma das declarações feitas por Altair Eller. Carla disse que toda a família tem certeza que a guarda do Chicão deve ficar com Eugênia, como determinou a Justiça. Segundo ela, Eugênia não está se escondendo de ninguém e nem impedindo Altair Eller de ver o neto Francisco, o Chicão. "Por indicação de seu advogado, Eugênia está na casa de amigos para poder se proteger. Ela estava em na casa de uma irmã em Brasília até o final da semana passada, mas foi embora porque os repórteres a encontraram e ela preferiu fazer isso para resguardar a própria criança", disse. "Não sei embasado em quê que o meu pai está falando sobre isso porque ele, inclusive, conheceu o Francisco em setembro de 2001 devido a uma cirurgia que ele foi fazer no Rio de Janeiro e ficou hospedado na casa da Cássia. Ele não tem nenhum conhecimento nem com a Cássia, nem com a Eugênia e nem com nenhum dos outros quatro irmãos", declarou Carla, sobre às acusações feitas por Altair de que drogas eram consumidas na casa de Cássia e que isso teria atrapalho prejudicado a criação de Chicão.