Pai da ministra Cármen Lúcia morre aos 98 anos

BELO HORIZONTE - Florival Rocha, pai da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, morreu na manhã desta quinta-feira, 9, em Espinosa, onde morava, aos 98 anos. A cidade fica no Norte de Minas Gerais, a 690 quilômetros de Belo Horizonte.

No último fim de semana, a ministra fez visita ao pai, que já tinha a saúde bastante debilitada. Ainda não há confirmação do local do enterro. A mãe de Cármen Lúcia, Anésia Antunes Rocha, que morreu há cerca de 15 anos, está sepultada em Belo Horizonte.