Pagot: Valdemar visitava Dnit como qualquer deputado

Segundo o diretor-geral do Dnit, Costa Neto não visita o órgão com maior ou menor frequência que outros parlamentares que o procuram para pedir informações sobre o andamento de obras em seus Estados. "Ele (Valdemar) marca as audiências como qualquer outro deputado, não vai (ao Dnit) nem mais nem menos que qualquer outro da bancada, nunca fez nenhuma exigência descabida", afirmou, defendendo o fundador da sigla.

Reportagem da revista Veja que motivou o pedido de demissão do ex-ministro dos Transportes Alfredo Nascimento e envolveu Pagot no esquema de corrupção na pasta relata que Valdemar - que figura como réu no processo do mensalão no Supremo Tribunal Federal (STF) - era assíduo no Dnit, órgão apontado como "feudo do PR". Segundo a revista, Valdemar chegava a "despachar" de uma sala no órgão.