Pagot repete na Câmara estratégia de ontem no Senado

O executivo adota a mesma estratégia aplicada em seu depoimento anterior: apresentar a estrutura do Dnit para argumentar que não lhe cabia tomar decisões isoladamente, ou seja, ele dividia as responsabilidades com toda a cúpula do órgão. Nessa linha de defesa, Pagot amarra o destino de todos os diretores do Dnit ao seu. Ele demonstra aos parlamentares que todas as decisões do órgão são tomadas por ele e outros seis diretores, entre os quais o petista Hideraldo Caron, da diretoria de Infraestrutura Rodoviária.

Pagot acrescenta que o colegiado de diretores também decide em parceria com um conselho de administração, formado pelas cúpulas de vários ministérios. Assim como ontem, Pagot também ressaltou que todas as decisões do órgão são tomadas por "unanimidade", embora o regimento interno autorize a execução de projetos avalizados por maioria absoluta.