Pagot: permanência no cargo depende do Planalto O diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Luiz Antonio Pagot, afirmou hoje que sua permanência no cargo dependerá do Planalto. Questionado pelo deputado Pauderney Avelino (DEM-AM) se tem expectativa de continuar no comando do órgão, o diretor do Dnit respondeu que essa decisão caberá à presidente Dilma Rousseff.