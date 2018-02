Pagot deixou carta para Dilma antes de anunciar saída O ex-diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) Luiz Antonio Pagot esteve hoje, por volta das 11 horas, no Palácio do Planalto, antes do anúncio de seu pedido de demissão. Ele se encontrou com o ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, e lhe entregou uma carta de despedida do cargo a ser repassada para a presidente Dilma Rousseff.