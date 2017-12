Página do TSE com prestação de contas está com problema O site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está com problemas na página que dá acesso às prestações de contas de todos os candidatos que disputaram cargos no primeiro turno das eleições deste ano. As informações estão disponíveis desde a última quinta-feira, 2, mas o acesso ao banco de dados de alguns Estados não está funcionando, confirmou o TSE. O TSE atribui o problema ao número elevado de acessos à sua página e informa que a partir das 21 horas desta quinta-feira o sistema voltará a se normalizar. Os dados de prestação de contas está na página principal do site. Por enquanto, apenas os dados dos candidatos que disputaram o primeiro turno estarão disponíveis. Os candidatos a presidente e a governador de dez Estados que concorreram no segundo turno têm prazo até 28 de novembro para apresentar as contas de campanha. Os internautas poderão consultar todos os dados relativos a receitas e despesas dos candidatos. Também estará disponível a relação dos doadores das campanhas. O TSE afirma que as contas dos candidatos a presidente da República Cristovam Buarque e Heloísa Helena só entrarão no site após a digitalização dos dados em papel, já que o sistema das prestações de contas não conseguiu fazer a leitura digital dos disquetes entregues pelos candidatos. Mas não informa a data.