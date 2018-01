Grupo pró-impeachment reclama de página do Facebook fora do ar na véspera de atos

Atualizada às 16h44

Na véspera da última manifestação do ano pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff, a página no Facebook do Vem Pra Rua Brasil, um dos principais grupos que estão à frente dos protestos, ficou quatro horas fora do ar, segundo o movimento. Em post publicado depois do episódio, o grupo diz acreditar em "censura".

“Isso tem a aparência de ser uma ação deliberada. O Facebook até agora não se manifestou. A minha página pessoal também foi tirada do ar”, diz o empresário Rogério Chequer, porta-voz do movimento.

Após ouvir o empresário, a reportagem pesquisou pelo Google os termos “Facebook” e “Rogério Chequer”, e o primeiro resultado da busca estava indisponível. O mesmo ocorreu no início da tarde com a pesquisa “Vem Pra Rua Brasil”, cujo primeiro resultado é a página do movimento na rede social, mas depois o conteúdo podia ser acessado normalmente.

Procurada pelo Estado, a assessoria de imprensa do Facebook disse que levantaria as informações para saber o que ocorreu com a página do Vem Pra Rua e com o perfil de Chequer.

A página de outro grupo organizador dos protestos pelo impeachment, o Movimento Brasil Livre (MBL), estava no ar normalmente neste sábado.

Post do Vem Pra Rua Brasil sobre o período em que a página ficou fora do ar

Depois de 4 horas fora do ar, sem nenhuma explicação razoável para isso, a página do Vem Pra Rua está de volta!Isso se... Posted by Vem Pra Rua Brasil on Sábado, 12 de dezembro de 2015

Os grupos pró-impeachment convocaram protestos em todos os Estados para este domingo, 13. Em São Paulo, a manifestação será realizada na Avenida Paulista, onde estarão concentrados cinco carros de som.