Página de coronel homenageado por Bolsonaro cresce 6.117% em curtidas no Facebook

A citação feita pelo deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ) durante o voto a favor do impeachment no último domingo, 17, levou a um aumento de mais de 60 vezes (6.117%) em curtidas na fanpage do Coronel reformado Carlos Alberto Brilhante Ustra.

Antes da menção, a página tinha cerca de 500 curtidas, e, até a conclusão desta reportagem, estava com 31.968 mil. Classificada como fan page não oficial, a página é utilizada para comentários políticos e defesa do coronel, atrelado a práticas de tortura na ditadura.

Ustra comandou de setembro de 1970 a janeiro de 1974, o DOI-Codi de São Paulo, órgão encarregado de combater grupos "subversivos", como eram caracterizados à época. Em relato à Comissão Nacional da Verdade no ano passado, ele acusou a presidente Dilma Rousseff de pertencer a quatro grupos terroristas que tinham o objetivo de implantar o comunismo durante a ditadura militar.

Após a homenagem de Bolsonaro em plenário, a presidente afirmou ser "terrível" a citação a "um dos maiores torturadores do Brasil". Ela disse ainda que "sobre ele recai não só acusação de tortura, mas também acusação de morte", lembrando das descobertas da Comissão da Verdade.

Carlos Alberto Ustra morreu no mês de outubro do ano passado, pouco depois do relato prestado à Comissão, quando também foi homenageado pelo deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ) em discurso na Câmara dos Deputados.