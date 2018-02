Paes: Rio de Janeiro saberá reconhecer carinho de Dilma Embora tenha ressalvado que não queria ser "eleitoreiro", o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PMDB), exaltou a presidente Dilma Rousseff durante a inauguração da Transcarioca - via exclusiva para ônibus entre o Aeroporto Internacional do Galeão e a Barra da Tijuca, na zona oeste. "Essa cidade e esse Estado vão saber reconhecer todo o seu carinho com o Rio", discursou Paes.