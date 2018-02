Paes quer Romário como vice-prefeito na eleição no Rio O almoço que reuniu políticos, ontem, na sede da Fifa, em Zurique, Suíça - para o anúncio do Brasil como sede da Copa do Mundo de 2014 -, contou com um fato inusitado. Eduardo Paes (PMDB), secretário de Turismo do Rio e provável candidato à prefeitura, revelou que iria convidar Romário para sua chapa como vice. ?Achávamos que era brincadeira, mas tudo indica que não é?, contou o governador da Bahia, Jaques Wagner (PT). Questionado pelo jornal O Estado de S. Paulo, o atacante do Vasco apenas riu e deixou a Fifa sem responder à pergunta.