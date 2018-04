Paes e Kassab são eleitos; PMDB vence em 3 capitais

O PMDB elegou três dos cinco prefeitos de capitais que já tiveram o resultado do segundo turno matematicamente confirmado: Eduardo Paes, no Rio de Janeiro; José Fogaça, em Porto Alegre; e Dário Berger, em Florianópolis. Em São Paulo, Gilberto Kassab (DEM) confirmou as pesquisas e venceu a petista Marta Suplicy. Outra capital onde a eleição já está definida é Macapá, onde Roberto Góes do PDT bateu Camilo Capiberibe do PSB. Além das três cidades, o PMDB também lidera com folga a apuração em Salvador, onde João Henrique tem quase 60% das votos apurados. Se o partido conseguir de fato as quatro prefeituras, o partido pode se igualar ao PT que conquistou seis capitais no primeiro turno e corre o risco de não fazer mais nenhuma neste domingo. Na cinco capitais já definidas, o PT, partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sofreu derrotas nas duas que disputou: São Paulo e Porto Alegre. Por outro lado, quatro dos cinco eleitos são de partidos da base aliada do governo federal. A exceção é justamente São Paulo, do democrata Kassab. O Tribunal Superior Eleitoral espera ter o resultado final em todas as cidades, com exceção de Manaus, até as 20h. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.