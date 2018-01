Paes e Crivella trocam gentilezas em transmissão de cargo

RIO - O ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PMDB) deixou o Palácio da Cidade ao som do Samba do Avião, numa homenagem do prefeito eleito Marcelo Crivella (PRB) ao seu antecessor. Na saída, Crivella fez questão de acompanhar Paes até o seu carro.

Paes lembrou que esta foi a primeira transmissão de cargo na prefeitura do Rio em 20 anos, quando Cesar Maia deixou a prefeitura e assumiu seu então aliado Luiz Paulo Conde.

O peemedebista se despediu, dizendo invejar Crivella, ainda que o sentimento seja "pouco cristão". O prefeito devolveu a gentileza, ao afirmar que a gestão Paes está "escrita com letra de ouro de forma indelével na gratidão do povo do Rio de Janeiro".