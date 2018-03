Paes e Cabral prometem parceria em 'vários setores'

Em seu primeiro ato de governo, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PMDB), recebeu o governador Sérgio Cabral (PMDB) para a assinatura de um convênio de cooperação na área de segurança pública. A prefeitura complementará com R$ 500 o salário de policiais militares que atuam no patrulhamento comunitário do morro Dona Marta, em Botafogo (zona Sul). A comunidade fica a poucos metros do Palácio da Cidade, sede do governo municipal, onde foi realizada a cerimônia. Segundo ele, as duas esferas de governo terão uma "ação conjunta" em vários setores, como transporte, educação e desenvolvimento econômico. "Esta é uma cena que se repetirá muitas vezes aqui", disse Paes ao saldar o governador, seu padrinho político. Cabral também deu o tom do clima de cooperação entre os governos estadual e municipal ao destacar a presença na platéia de dezenas de secretários estaduais e municipais. Em referência à disputa política que travou com César Maia (DEM), ex-prefeito do Rio, Cabral afirmou que a cidade perdeu muito tempo. "Pode uma prefeitura como a do Rio não ter colocado um tostão sequer na ampliação do metrô?", queixou-se Cabral. "Vamos trabalhar juntos e o beneficiado será o cidadão", acrescentou.