Paes diz que respeitará decisão sobre comando da CPI O prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirmou que vai respeitar as resoluções da Câmara municipal sobre o comando da CPI dos Ônibus e sobre as reivindicações dos manifestantes que, desde a última sexta-feira, 9, ocupam o plenário. Durante a inauguração de obras de urbanização na Mangueira, o prefeito afirmou que as decisões são "responsabilidade da Câmara."